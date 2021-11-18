Победившая в конкурсе композиторов россиянка рассказала о своих планах

Победительница международного конкурса композиторов Golden Time Talent Анастасия Колч рассказала о своих впечатлениях от состязания и планах на будущее. Об этом РЕН ТВ сообщает в своем Telegram-канале.

18-летняя студентка с Камчатки, одержавшая победу в номинации «Композитор: музыка для кино», призналась, что представила на мероприятии одно из своих первых сочинений. «Я сначала не поверила своим глазам. Мама, конечно же, мною сильно гордилась, поддерживала меня. Она сразу обрадовалась, позвонила. В век интернета все возможно, и это небольшое доказательство того, что с любой точки Земли можно где-то победить, добиться успеха», — сказала Колч.

Она отметила, что является фанаткой видеоигр, поэтому в будущем хотела бы писать музыку для них. Она также стремится заниматься саундтреками для кино.

О том, что Анастасия Колч одержала победу на Golden Time Talent, стало известно ранее в четверг. Она заняла первое место в номинации «Композитор: Музыка для кино» с композицией «Запертые чувства».