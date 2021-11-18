Студентка с Камчатки победила в международном конкурсе композиторов

18-летняя студентка с Камчатки Анастасия Колч стала лауреаткой международного онлайн-конкурса композиторов Golden Time Talent. Об этом сообщает ИА «Камчатка».

Колч заняла первое место в номинации «Композитор: Музыка для кино» с композицией «Запертые чувства». Конкурсантов оценивало профессиональное международное жюри. Цель конкурса — развивать и популяризировать творчество талантливых людей со всего мира.

Ранее в ноябре сообщалось, что баянист Руслан Грачев, солист Астраханской филармонии, стал одним из победителей прошедшего во Франции международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Трофей мира». Грачев получил диплом Всемирной конфедерации аккордеонистов в профессиональной категории «35+».