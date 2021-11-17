В Новосибирской области нашли кости шерстистых мамонтов

Археологи нашли в Новосибирской области кости десятков шерстистых мамонтов. Об этом ученый РАН Василий Зенин сообщил в ролике, опубликованном на YouTube-канале «Новая археология».

Раскопки велись вблизи памятника археологии и палеонтологии Волчья Грива в Каргатском районе. Это место известно в качестве крупнейшего местонахождения мамонтов. «На этом местонахождении на сегодняшний день выявлено несколько десятков особей мамонтов и сотни костей этого вида», — пояснил Зенин. По его словам, археологи начали работать в районе Вольчей Гривы еще в 1950-годах.

Ученый добавил, что также удалось обнаружить фрагменты кремния, микрокварцитов, горного хрусталя и 70 предметов из камня. В слоях почвы нашлась и челюсть волка.

Как пояснил Василий Зенин, специалисты изучали три уровня расположения палеолетических находок. Наиболее молодые артефакты расположены ближе к поверхности земли, а их возраст составляет примерно 11 тысяч лет. На самом нижнем уровне находок, который находится там же, где и береговая полоса древнего озера, находятся предметы возрастом в 18 тысяч лет.