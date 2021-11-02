В Новосибирске пройдет онлайн-фестиваль «Кухни народов России»

В Новосибирске 3 ноября пройдет онлайн-фестиваль «Кухни народов России». Об этом сообщает ИА Regnum.

Как рассказали организаторы, фестиваль расскажет о кухнях народов России, познакомит участников с гастрономическими предпочтениями, напитками и блюдами регионов страны, расширит представления об исторических аспектах возникновения праздника.

В рамках фестиваля зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов Севера, Кузбасса, Горного Алтая, Бурятии и других регионов.

Ранее сообщалось, что во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева в Грозном начался фестиваль народного творчества и ремесла «Многоликая Россия-2021», в котором принимают участие творческие коллективы из 17 регионов страны. К старту фестиваля организаторы подготовили насыщенную программу, включающую конкурсные прослушивания, церемонию награждения и гала-концерт победителей.