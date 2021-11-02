В Нальчике пройдет молодежный фестиваль «Кинокавказ»

В Нальчике в онлайн-режиме пройдет молодежный фестиваль «Кинокавказ». Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии, организованном на базе Северо-Кавказского государственного института искусств, будут представлены короткометражные, анимационные, телевизионные документальные фильмы и социальные ролики. Прием заявок будет вестись до 24 ноября.

Уточняется, что в конкурсе смогут принять участие авторы от 16 до 35 лет, их место проживания при этом не имеет значения. . Председателем конкурсного жюри будет руководитель курса режиссуры кино и телевидения Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК) Виталий Калинин.

Победители будут удостоены дипломов лауреата и статуэток, а все вошедшие в шорт-лист участники также получат дипломы. Им не придется присутствовать на фестивале очно. Планируется, что 1 декабря будет опубликован шорт-лист, а через две недели после этого будут объявлены имена победителей, но эти сроки могут быть изменены с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.