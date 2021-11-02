Фестиваль народного творчества и ремесла стартовал в Грозном

Коллективы из 17 регионов принимают участие в фестивале «Многоликая Россия-2021» в Грозном

Во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева в Грозном в понедельник, 1 ноября, состоялась торжественная церемония, приуроченная к началу фестиваля-конкурса народного творчества и ремесла «Многоликая Россия-2021», в котором принимают участие творческие коллективы из 17 регионов страны, сообщает ТАСС.

В пресс-службе регионального Министерства культуры указали, что к старту фестиваля организаторы подготовили насыщенную программу, включающую конкурсные прослушивания, церемонию награждения и гала-концерт победителей. При этом собеседники агентства подчеркнули, что в условиях пандемии COVID-19 фестиваль будет проходить без зрителей.

Участники мероприятия будут соревноваться в нескольких направлениях, таких как декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и фольклорное творчество.

В региональном Минкульте понадеялись, что гости фестиваля увезут на родину не только награды, но и «живое позитивное мнение о чеченском народе, его добрых традициях, красивых обычаях».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в День народного единства пройдет фестиваль культуры и искусства. Уточнялось, что в рамках мероприятия состоится концерт, в котором примут участие творческие коллективы Южного федерального округа. В частности, на фестивале выступят вокальный ансамбль «Джаз-рандеву» Крымской филармонии, государственный ансамбль народной песни и танца Республики Адыгея «Исламей», государственный хор из Калмыкии и Астраханский государственный ансамбль песни и пляски.