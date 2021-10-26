Березке-мутанту в Новосибирске сквере сделали «костыли»

В Новосибирске кривой березе в Первомайском сквере установили новые подпорки. Как сообщает «Сибкрай.ru», из-за особенностей дерево-мутант может погибнуть, а при грамотном уходе станет долгожителем и новой достропримечательностью.

Береза в Первомайском сквере появилась случайно — во время реконструкции Красного проспекта и высаживания аллеи в центре в 80-х среди экземпляров обычной березы повислой было обнаружено кривоствольное дерево. Отмечается, что это очень редкая мутация.

Начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств мэрии Новосибирска Светлана Гижицкая рассказала, что такие формы деревьев обычно используют для создания сорта. «Именно поэтому была взята эта береза в городское озеленение. Было понятно, что это не аллейное дерево, ее высадили вот здесь, в Первомайском сквере. Вся композиция создана по сути вокруг нее», — отметила она.

В планах придание охранного статуса этой березе и другим деревьям-долгожителям, которые выросли еще до появления Новониколаевска.