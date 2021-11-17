Астраханский музыкант победил на крупнейшем французском конкурсе баянистов

Баянист Руслан Грачев, солист Астраханской филармонии, стал одним из победителей прошедшего во Франции международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Трофей мира». Об этом сообщает портал «Астрахань 24».

Отмечается, что «Трофей мира» является крупнейшим конкурсом баянистов, который проводится уже 70 лет и стоит в одном ряду с другими популярными европейскими музыкальными состязаниями по ручной гармонике.

Грачев получил диплом Всемирной конфедерации аккордеонистов в профессиональной категории 35+, обогнав французского конкурента Мишеля Биардо на 0,05 балла. Всего астраханец получил 23,11 балла из 25 возможных. В номинации он состязался с семью музыкантами из Франции, Китая и Польши.

Ранее в ноябре сообщалось, что команда радиолюбителей из Ингушетии заняла первое место в международных соревнованиях RDXC-2021. В соревнованиях приняли участие свыше 5 тысяч человек из 121 страны и 81 региона России.