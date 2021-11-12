Ингушская команда победила в международных соревнованиях по радиосвязи

Команда радиолюбителей из Ингушетии заняла первое место в международных соревнованиях RDXC-2021. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте представитель сборной Халид Танкиев.

«После завершения продолжительного процесса работы судейской комиссии на сайте www.rdxc.org были опубликованы результаты прошедших в марте 2021 года международных соревнований по радиосвязи на коротких волнах RDXC, организованных Союзом Радиолюбителей России», — отметил он.

По словам Танкиева, в соревнованиях приняли участие свыше 5 тысяч человек из 121 страны и 81 региона России. Команда из Ингушетии в составе Тамерлана Мальсагова R7QR, Дмитрия Жихарева RA9USU, Дмитрия Гурьянова RA3ATX, Муссы Хутиева UA6QB и Елены Бойченко RC5A завоевала первое место в одной из самых сложных категорий участников «много операторов - много передатчиков».

«С момента начала проведения этих престижных ежегодных соревнований в 1994 году Ингушетия была представлена одиночными спортсменами лишь трижды, участие команды произошло впервые за всю 28 летнюю историю проведения состязаний», — рассказал Танкиев.