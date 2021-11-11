На Домбае состоится всероссийский фестиваль туристской песни

С 27 по 29 ноября в Карачаево-Черкесии пройдет ежегодный фестиваль «Туристская песня на Домбае». Об этом сообщает ТАСС.

Участников мероприятия, которое состоится на курорте, отберут в режиме онлайн, а конкурсный отбор завершится 20 ноября. К участию приглашены авторы и исполнители песен на туристскую тематику, молодые авторы и исполнители собственных песен, а также самодеятельные российские коллективы. Соревнование пройдет в пяти категориях, а именно — «автор песен», «автор музыки песен», «исполнитель-солист», «дуэт» и «ансамбль».

Как рассказали в министерстве культуры региона, фестиваль нацелен на развитие и популяризацию курортов Северо-Кавказского региона, передачу опыта и патриотического воспитания. Впервые «Туристская песня на Домбае» прошла в 2015 году.

В сентябре глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что турпоток в регион за год вырос на 20 процентов. В прошлом году в регионе побывали 1,5 миллиона туристов. За первое полугодие текущего года на курорты Карачаево-Черкесии приехали около миллиона человек.