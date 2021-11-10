В Новосибирской области прошла гонка по бездорожью

В Искитимском районе Новосибирской области завершилась многочасовая гонка по непроходимой местности — маршрут прошел по лесам, полям, болотам, склонам и ухабам. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Участники со всего Сибирского федерального округа преодолели на внедорожниках около полусотни километров — по условиям соревнования за ограниченное время нужно доехать и сфотографироваться возле всех контрольных точек. При этом, как рассказали спортсмены, если машина застревает или ломается в труднодоступном месте, то помощи можно дожидаться по несколько часов, пока не завершиться гонка.

«Преодолевать трудности — это интересно. Это как наркотик: если раз попал сюда, все — заболел этим, больше отсюда не выйдешь», — поделился эмоциями один из участников.

Отмечается, что трасса в Искитимском районе не самая трудная для прохождения, однако ситуацию могут усложнить морозы, так как у многих машин нет печек.

Ранее в сентябре в Кабардино-Балкарии завершилась первая высотная шоссейная велогонка «Баксан — Эльбрус». Участники финишировали у подножья Эльбурса и преодолели 100 километров дороги. Победу одержал спортсмен из Севастополя Федор Даясов, который преодолел все расстояние за два часа и 52 минуты.