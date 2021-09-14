У подножья Эльбруса завершилась первая высотная шоссейная велогонка

В Кабардино-Балкарии завершилась первая высотная шоссейная велогонка «Баксан — Эльбрус». Об этом сообщает «Вестник Кавказа».

Уточняется, что участники финишировали у подножья Эльбурса и преодолели 100 километров дороги. Победу одержал спортсмен из Севастополя Федор Даясов, который преодолел все расстояние за два часа и 52 минуты. На втором месте оказался житель Ижевска Тимофей Иванов, а замкнул тройку участник из Пятигорска Константин Шамрай.

Как сообщает портал «Это Кавказ», к соревнованиям допускают мужчин от 18 лет, у которых имеется необходимое снаряжение.

«У этой гонки есть большое будущее: это хорошая трасса, ощутимый перепад высоты, вообще Кабардино-Балкария — единственный регион Кавказа с хорошими условиями для подобных гонок, тут на протяжении 100 километров трасса меняется кардинально, что делает ее привлекательной», — отметил член президиума Федерации велоспорта, президент Федерации триатлона КБР Руслан Апшев.

Всего на участие в гонке было подано 50 заявок. В ней соревновались спортсмены из регионов Северного Кавказа, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов подмосковного региона, Тольятти, Ижевска и других. Ожидается, что в следующем году число участников и количество гонок будет увеличено.