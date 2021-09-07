На Эльбрусе построят четыре новые канатные дороги

Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» построит на Эльбрусе четыре новые канатные дороги. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, расширение инфраструктуры планируется в связи с увеличением туристического потока в регионе до миллиона человек в год. Помимо новых канатных дорог, на склонах хотят разместить около 30 километров горнолыжных трасс.

«Касательно Эльбруса у нас масштабные планы», — подчеркнул в беседе с журналистами генеральный директор компании Хасан Тимижев.

Отмечается, что на проектирование новых канатных дорог планируется потратить более 189 миллионов рублей из государственного бюджета. Всего на развитие горнолыжного курорта до 2023 года власти выделили 8,6 миллиарда рублей.

В августе стало известно, что более 400 человек провели уборку у Эльбруса. Известно, что в рамках экологической акции «Чистая гора — 2021» волонтеры очистили трассы курорта — от станции «Мир» до станции «Гара-Баши». В числе волонтеров были жители республики, других регионов страны, сотрудники министерства, санатория «Грушевая роща» и представители курорта.