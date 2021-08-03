В Нижнем Новгороде на стрелке Оки и Волги впервые пройдут авиационные гонки «Формула-1». Зрители смогут увидеть соревнования в поршневом и реактивном классе самолетов, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Посмотреть гонки можно будет с 12 по 14 августа над акваторией Волги в районе стрелки. 13 августа пройдет квалификация, по итогам которой отберут финалистов. Финал же состоится 14 августа.

В состязании примут участие 12 профессиональных пилотов. Им предстоит преодолеть трассу протяженностью четыре километра на высоте в 20 метров. При этом они должны будут выполнить маневрирование с элементами фигур сложного и высшего пилотажа, например, попупетлю и боевой разворот.

Кроме того, на мероприятии выступят пилотажные группы «Стрижи» и «Реакторы». Летчики продемонстрируют мастерство группового и одиночного пилотажа на истребителях МиГ-29 и Л-29. Также самый опытный пилот «Русских авиационных гонок» Владимир Николаев покажет приемы высшего пилотажа на самолете Як-55.

