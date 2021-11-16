В Татарстане проведут театральный фестиваль

Театральный фестиваль «Ремесло» будет проходить в Татарстане с 30 ноября по 5 декабря

ХIII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» планируют провести в Татарстане с 30 ноября по 5 декабря. Как уточняет «Татар-информ», культурное мероприятие будет проходить на пяти площадках — в Татарском государственном академическом театре имени Камала, Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Кариева, Театре юного зрителя, Татарском государственном театре кукол «Экият» и Мензелинском государственном драматическом театре имени Амутбаева.

В дни проведения фестиваля зрителей ожидает знакомство с 13 спектаклями самых разных жанров, в числе которых впервые окажутся постановки из Акмолинска (Казахстан) и Санкт-Петербурга. Указывается, что спектакли будут представлены и на русском, и на татарском языках.

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Рассказывая о предстоящем событии, театральный критик, куратор фестиваля и специальных проектов Татарского государственного Академического театра имени Камала Нияз Игламов отметил, что в Татарстане театр развивается по-разному. «Где-то развиваются традиционные формы, где-то — новаторские, а где-то происходит синтез традиции», — пояснил он, добавив, что за 10 лет республике удалось преодолеть путь от глубокой тетральной провинции до важной точки на театральной карты страны.

«Наша цель показать как можно больше работ местных режиссеров, а также близких нам по духу и географии постановщиков. Потому в этом году программа получилась весьма насыщенной», — подчеркнул Игламов, акцентировав внимание на том, что у зрителей будет возможность не только оценить сами постановки, но и принять участие в творческих встречах с режиссерами и театральными критиками, чтобы глубже погрузиться в театральную атмосферу.

Ранее сообщалось, что в Чувашии стартовал VI межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка». В рамках мероприятия на сцене чебоксарского ТЮЗа выступят семь творческих коллективов из Мордовии, Татарстана, Башкирии, Чувашии и Марий Эл. Из-за пандемии коронавируса фестиваль частично пройдет в онлайн-формате — некоторые спектакли можно будет увидеть только на видеохостинге YouTube.