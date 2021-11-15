Фестиваль культуры народов Дагестана прошел в Великом Новгороде

На фестивале культуры народов Дагестана в Великом Новгороде рассказали об истории региона

13 ноября в Великом Новгороде, в областной филармонии имени Антона Степановича Аренского, прошел фестиваль культуры народов Дагестана. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие приурочили к столетнему юбилею со дня образования Дагестанской АССР. Гостями фестиваля стали министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, советник министра Магомед Магомедов и герой России Загид Загидов.

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Посетителям представили выставку об истории, традициях и культуре Дагестана и показали традиционные костюмы жителей республики, а также рассказали о промыслах и национальной кухне кавказского народа.

Как отметили в пресс-службе новгородской области, главная цель фестиваля — укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений. «Нам есть в чем взаимодействовать: это и развитие туризма, и экономические отношения между нашими регионами. У нас есть необходимость в обмене опытом», — привели в пресс-службе слова Муслимова.

Ранее в ноябре стало известно, что в древнем дагестанском ауле Чох откроется всесезонный туристический комплекс «Чох-Россо». Так, в одном из старейших поселений республики появятся гостиницы на 17 номеров, бунгало на 12 номеров, коттедж на четыре номера, банный комплекс, парковка на 100 машин и вертолетная площадка. Отмечается, что строительство комплекса позволит создать порядка 50 новых рабочих мест.