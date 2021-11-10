В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма

Колледж для подготовки кадров в сфере туризма откроют в Дагестане в 2022 году

В Дагестане в 2022 году откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы Минтурзма республики Эмина Мерданова.

«Мы выступили с инициативой, получили поддержку главы республики и сейчас ведем работу по созданию профильного колледжа при министерстве. В нем будет вестись обучения по специальностям, связанным со всеми основными направлениями туризма, а также народными художественными промыслами, учащиеся будут получать среднее специальное образование», — заявил Мерданов.

Уточняется, что в некоторых вузах Дагестана уже есть связанные с туризмом направления. Также в регионе действует филиал Российского государственного университета туризма и сервиса. Несмотря на это, потребность в профессионалах в этой отрасли растет.

В скором времени в силу вступит и закон, регламентирующий работу гидов. По словам Мерданова, после его введения от гидов смогут требовать предоставить сведения о наличии соответствующего образования.