Россияне осенью массово отправились в Дагестан

Осенью туристический поток в Дагестан вырос в 1,7 раза по сравнению с летним периодом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на представительницу отрасли Гульзар Гаджиалиеву.

По ее словам, в сентября значительно увеличилось число туристов, обратившихся за услугами туркомпаний — число проведенных экскурсий увеличилось почти вдвое. «В сентябре увеличился поток туристов. Если количество экскурсий в июне у нас в компании было 50, то в сентябре стало 86», — рассказала Гаджиалиева.

В региональном Минтуризма сообщили, что за девять месяцев 2021 года республику посетили 970 тысяч человек — это на 38 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана решили разработать новые маршруты в сфере промышленного туризма. В предварительный список включены Чиркейская ГЭС, Кизлярский коньячный завод, ООО ПП «Кизляр», ОАО «Дербентский завод игристых вин», АО Международный аэропорт «Махачкала», ООО «Дагестан Стекло Тара».