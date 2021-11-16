В Чувашии стартовал фестиваль национальных театров «Волжская сказка»

В Чебоксарах, Чувашская Республика, стартовал VI межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка». Об этом сообщает портал «Вести. Чувашия».

В рамках мероприятия на сцене чебоксарского ТЮЗа выступят семь творческих коллективов из Мордовии, Татарстана, Башкирии, Чувашии и Марий Эл. Из-за пандемии коронавируса фестиваль частично пройдет в онлайн-формате — некоторые спектакли можно будет увидеть только на видеохостинге YouTube.

Участников фестиваля будут оценивать зрители и профессиональное жюри, в которое вошли члены экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска», драматурги и театроведы. Фестиваль завершится 20 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялся IX республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Гран-при мероприятия присудили представителям организации «Аммоний».