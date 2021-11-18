Кафедральный собор Калининграда стал лауреатом премии «Культура онлайн»

Кафедральный собор города Калининград стал лауреатом международной премии «Культура онлайн». Об этом сообщает портал «Клопс».

Собор получил специальный приз Российского фонда культуры за VR-экскурсию «Собор: скрытые знаки, потайные двери». Экскурсия позволяет зрителям изучить самые интересные места собора, узнать о связанных с ним исторических персонажах. Отмечается, что она сопровождается визуальными эффектами и анимационными элементами. Бесплатные виртуальные экскурсии доступны на сайте собора.

Премия «Культура онлайн» вручается лучшим цифровым проектам в сфере искусства. В 2021-м за победу боролись 450 претендентов из 20 стран.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ создали новое выставочное пространство для туристов. Оно появилось в этнокомплексе «Гранд Юрта». Локацию в микрорайоне Верхняя Березовка создали на денежный грант, полученный от Ростуризма.