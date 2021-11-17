В Улан-Удэ создали новое пространство для туристов

Новое выставочное пространство появилось в этнокомплексе «Гранд Юрта» в Улан-Удэ. Об этом сообщает агенство «Восток Телеинформ».

По информации издания, туристическую локацию в микрорайоне Верхняя Березовка создали на денежный грант, полученный от Ростуризма. Проект выиграл три миллиона рублей в начале 2021 года. Отмечается, что благодаря средствам в городе построили три юрты, в которых воссоздана культурно-историческая среда народов Бурятии.

«Туристов будем принимать из Бурятии, России и из-за рубежа. Созданием юрт занимались бурятские мастера, костюмы шили портные как из города, так и из районов. Приобретали посуду, мебель. Все скульптуры создавали по нашим эскизам», — подчеркнула генеральный директор центра отдыха «Оранжхаус» Соелма Цыренова.

По словам гида нового этнокомплекса Сэсэг Дашинимаевой, предметы старинного быта были собраны в разных местах республики, а кресла, статуэтки, посуду и одежду воссоздали местные мастера и умельцы. Известно, что с помощью гранта пространство также получило светодиодное оборудование: свет, музыку и специальный экран.

Поддержку в создании выставочного пространства оказало министерство туризма Бурятии. Согласно материалу, работники органа помогли составить заявку и оформить все документы на конкурс, победители которого получают грантовую поддержку.

В ноябре появилась информация о том, что в Ярославле откроют уникальный биопарк. Мэр Ярославля Владимир Волков пояснил, что в отличие от зоопарка, в биопарке животные находятся почти в естественной среде обитания. Он также заявил, что для строительства необходимо развивать инфраструктуру — создавать дополнительные вольеры, оборудовать научную и реабилитационную базы.