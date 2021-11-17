В Ярославле откроют уникальный биопарк

Мэр Ярославля Владимир Волков предложил открыть в городе уникальный биопарк, который станет крупнейшим в Европе. Об этом сообщает «Ярновости».

По словам главы города, в отличие от зоопарка, в биопарке животные находятся почти в естественной среде обитания. Он также заявил, что для строительства необходимо развивать инфраструктуру — создавать дополнительные вольеры, оборудовать научную и реабилитационную базы.

Кроме того, на территории планируется создать туристический комплекс с отелем, оздоровительным центром, дельфинарием, океанариумом, этнодеревней и ипподромом. Предполагаемая стоимость проекта — 12,6 миллиарда рублей.

Ранее в ноябре в брянском заповеднике встретили редкую птицу — длиннохвостую неясыть. Последний раз этот вид, занесенный в Красную книгу Брянской области, видели в заповеднике в 1998 году. При этом в соседних регионах такие птицы считаются обычными, их не охраняют.