В брянском заповеднике встретили краснокнижную птицу

В брянском заповеднике встретили редкую птицу — длиннохвостую неясыть. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Последний раз этот вид, занесенный в Красную книгу Брянской области, видели в заповеднике в 1998 году. При этом в соседних регионах такие птицы считаются обычными, их не охраняют. В Брянской области ее видели в Брянске, Суземском и Трубчевском районах.

«Теперь мы можем уверенно говорить, что в районе кордона "Старое ямное" на территории заповедника "Брянский лес" обитает краснокнижная птица — длиннохвостая неясыть. Она войдет в аннотированный список птиц заповедника под номером 166. Хорошо бы найти место, где она гнездится, хотя это очень сложно», — отметила заместитель директора по научной работе заповедника Елена Ситникова.

Исчезновение длиннохвостой неясыти в регионе связывают с вырубкой старых дуплистых деревьев и низкой численностью пернатых хищников, чьи гнезда птица занимает для размножения. Кроме того, вид исчезает из-за браконьеров. Некоторые особи погибают на линиях электропередач.