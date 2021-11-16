Российский фотограф заснял играющих в прятки краснокнижных хищников

В Челябинской области сфотографировали редких кречетов, когда те играли в прятки

В Челябинской области российский фотограф заснял редких кречетов, считающихся самыми большими соколами. Он смог сфотографировать хищников, когда они играли в прятки, сообщает ГТРК «Южный Урал».

На публикуемых снимках видно, как птицы сидят на земле, в соломе и на бревне. В связи с тем, что оперение окрашено в светло-серый и бежево-каштановый цвета, кречета тяжело заметить: он легко сливается с пейзажем, отмечает телеканал. Кроме того, хищник очень ловкий, из-за чего отлично охотится и достаточно быстро может пролететь большое расстояние.

Место съемки осталось неизвестным. При этом очевидно, что птиц запечатлели осенью.

По данным телеканала, кречеты известны людям с давних времен, их также активно использовали для соколиной охоты. Птицы считаются самыми большими представителями семейства соколиных. Например, размах их крыльев составляет около 1,5 метра, а масса тела примерно равна 2-2,5 килограмма.

Уточняется, что кречеты — довольно «жестокие охотники», так как нападают на птиц поменьше и даже на мелких млекопитающих. При этом сами они страдают от браконьеров, которые отлавливают их для незаконной продажи. По этой причине кречеты оказались в Красной книге России.

Ранее стало известно, что в Сосновском районе Тамбовской области местные жители спасли от гибели раненого сокола-сапсана. По орнитологическому кольцу, установленному птице на территории ЯНАО еще в 2013-м, специалисты выяснили, что сокол на протяжении восьми лет жил в дикой природе.

Тем временем в Тюкалинске, расположенном в Омской области, россиянин спас редчайшую краснокнижную птицу, которая впоследствии стала звездой TikTok. Он назвал неясыть Серегой. В итоге короткие ролики с хищной птицей покорили пользователей сети.