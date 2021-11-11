Россияне спасли от гибели раненого сокола-сапсана в Тамбовской области

В Сосновском районе Тамбовской области местные жители спасли от гибели раненого сокола-сапсана. Об этом сообщает ГТРК «Тамбов», снвший несколько репортажей про краснокнижную птицу.

Увидевшие редчайшую птицу россияне передали соответствующую информацию в Росприроднадзор. Затем сокола доставили в ветеринарную клинику. В настоящее время хищник находится в Центре здоровья животных в Тамбове.

По орнитологическому кольцу, установленному птице на территории ЯНАО еще в 2013-м, специалисты выяснили, что сокол на протяжении восьми лет жил в дикой природе.

По словам ветеринарного врача Антона Моднова, птица была серьезно травмирована и истощена, но внешне она выглядела здоровой. У нее зафиксирован разрыв связок, коленному суставу необходимо длительное время на восстановление. По этой причине сокол-сапсан прилетел в деревню за легкой добычей и был замечен людьми.

«В дальнейшем он не сможет полноценно охотиться (...) Выпуску в природу птица, конечно, не подлежит», — сказал специалист.

Ранее в Тюкалинске, расположенном в Омской области, россиянин спас редчайшую краснокнижную птицу, которая впоследствии стала звездой TikTok. Денису Сурикову пришла идея назвать неясыть Серегой. В итоге короткие ролики с хищной птицей покорили пользователей сети.