Во Владикавказе пожарные спасли застрявшего в дымоходе котенка

Во Владикавказе пожарные спасли котенка, который три дня находился в дымоходе

Во Владикавказе пожарные спасли котенка, застрявшего в дымоходе. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Его обнаружили на улице Маркова. Провалившееся в дымоход животное провело там целых три дня. Решившие помочь ему спасатели были вынуждены разобрать часть кирпичной кладки чердака. Затем они протянули котенку доску, за которую он смог зацепиться и наконец вылезти на свободу.

Отмечается, что все это время рядом бродила кошка. Она наблюдала за процессом спасения своего детеныша.

Ранее в сентябре сообщалось, что житель Уфы Эльбрус Нигматуллин, неоднократный обладатель звания «Самый сильный человек России», спас сову. «Вчера на трассе на моих глазах фура сбила сову. Я ехал сзади грузовика. Остановился посмотреть, жива ли птица. Лежала без признаков жизни, но когда взял на руки, она открыла глаза», — рассказал Нигматуллин. Спортсмен забрал птицу домой, чтобы вылечить ее.

В следующей публикации Нигматуллин сообщил, что сова провела ночь у него дома, затем ее отвезли в приют. Птица жива, у нее нет переломов и серьезных травм.