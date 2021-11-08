Россияне спасли краснокнижную птицу, назвали ее Серегой и сделали звездой TikTok

В Омске спасли редчайшую сову, которая позже стала Серегой и покорила TikTok

В Тюкалинске, расположенном в Омской области, россиянин спас редчайшую краснокнижную птицу, которая впоследствии стала звездой TikTok. Денису Сурикову пришла идея назвать неясыть Серегой. В итоге короткие ролики с хищной птицей покорили пользователей сети. На это обратил внимание «Вечерний Омск».

В начале ноября местные жители заметили на трассе возле леса большую сову, которая не пыталась скрыться от людей. Ее решили взять с собой, так как россияне предположили, что она может быть ранена. Несколько дней неясыть находилась в квартире. На видео в соцсети показано, как та сидит на ковре и спокойно смотрит на мужчину.

Уточняется, что хищную птицу назвали Серегой. В коротких роликах местные жители смеялись над произошедшим, катали неясыть в машине и заходили вместе с ней в магазин. На протяжении всего это времени пернатого кормили мясом, овощами и виноградом. На одном из видео оказалось 4,6 миллиона просмотров.

В комментариях под роликами пользователи разделились во мнении: одни почитали, что россияне правильно сделали, взяв неясыть с собой, а некоторые отметили, что на кадрах показано жестокое обращение с хищной птицей. В последних видео заметно, как местные жители отвозят спасенную сову подальше в лес и отправляют на волю. «Серега, всего счастливого тебе, пока-пока!» — заявил автор ролика.

Ранее стало известно, что в Челябинской области была спасена сова, которая застряла на дереве в жилом квартале. После реабилитации жители города Трехгорный собираются отправить ее обратно в лес.

Тем временем в Набережный Челнах сова со сломанным крылом оказалась в приюте для собак. Местный активисты также спасли ее от гибели.