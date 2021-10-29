Россияне спасли застрявшую на дереве сову

Жители Челябинской области спасли сову, которая застряла на дереве в жилом квартале. После реабилитации птицу собираются выпустить обратно в лес. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск №1».

Отмечается, что хищницу заметили в городе Трехгорный. Неясыть застряла на верхней ветке дерева во дворе одного из домов. Несколько дней на нее нападали вороны, однако улететь птица не могла.

Пока местные жители думали, как вызволить сову с высокого дерева, раненая птица упала с ветки и осталась жива. Ее подобрали, закутали в пеленку и отнесли к ветеринарам. После лечения и реабилитации сову хотят отпустить на волю.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Тагила спасла сову от напавшей на нее стаи ворон. Россиянка увидела, как птица, улетая от стаи, врезалась в стену жилого дома. Она отнесла неясыть к медикам, которые диагностировали у совы черепно-мозговую травму и назначили ей лечение.