Россияне спасли детеныша редкого голубя

В Красноярском крае местные зоозащитники спасли от холода и голода детеныша редкого голубя. Птица суть не погибла под балконом жилого дома на оживленной улице. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Голубя назвали Курченком. Когда его нашли, он не мог есть самостоятельно. Волонтером приходилось кормить его со шприца и делать уколы с кальцием.

Для полного восстановления птице понадобилось два месяца. Когда Курченок полностью окреп, его познакомили с сородичами и отпустили на свободу.

Ранее жители Тагила спасли краснокнижную сову от напавшей на нее стаи ворон. О спасении птицы рассказала местная жительница Надежда Демеева. По ее словам, она возвращалась домой вместе с детьми, когда заметила, как несколько ворон напали на серую неясыть. Краснокнижная птица, спасаясь от стаи, врезалась в окно жилого дома и от сильного удара упала на землю.