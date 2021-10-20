Россияне спасли краснокнижную сову от ворон

Жители Тагила спасли кранокнижную сову от напавшей на нее стаи ворон. Об этом сообщает «Между строк».

О спасении птицы рассказала местная жительница Надежда Демеева. По ее словам, она возвращалась домой вместе с детьми, когда заметила, как несколько ворон напали на серую неясыть. Краснокнижная птица, спасаясь от стаи, врезалась в окно жилого дома и от сильного удара упала на землю.

«Вороны пытались добить птицу, но подоспели мы. Они не подлетали близко, но и не улетали. Кружили рядом. Сначала я думала не трогать птицу — отойдет к ночи и сама улетит. Но стоило нам отойти, как вороны накинулись на нее», — рассказала женщина.

Демеева отвезла сову к руководителю реабилитационного центра «Солнечная птица» Юлии Жеребцовой. Оказалось, что у птицы черепно-мозговая травма и ей срочно требуется медпомощь. Сову отвезли к ветеринару, сейчас она в порядке. Когда птица восстановится, ее выпустят в лес.