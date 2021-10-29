Житель Набережных Челнов спас сову со сломанным крылом

В Набережных Челнах местный житель спас сову, у которой было сломано крыло. Об этом рассказала руководитель елабужского приюта «Верность» Анжелика Ивашечкина, передают «Челнинские известия».

Мужчина рассказал, что находился во дворе своего частного дома, когда пришла его сестра и рассказала о раненой сове, лежащей возле забора. Оказалось, что у птицы было повреждено крыло, перелом был открытым.

Он обзвонил все ветеринарные клиники города и обратился в парк «Нижняя Кама», но птицу нигде не приняли. Тогда он вызвал специалиста на дом, но тот предложил усыпить птицу. В результате сову приняли в приюте «Верность».

Как сообщила Ивашечкина, раньше организация не работала с птицами — в ней проживает 150 собак. Сотрудники обработали крыло, а затем начали обращаться в реабилитационные центры для птиц в ближайших регионах, помочь согласились в ветклинике в Казани. Возможно, сове потребуется операция, уточнила женщина.

Ранее сообщалось, что жители Челябинской области спасли застрявшую на дереве в жилом квартале сову. Пока люди думали, как достать ее с высокого дерева, птица упала. Она выжила, ее отнесли к ветеринарам. После лечения и реабилитации сову хотят отпустить на волю.