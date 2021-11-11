На Урале заметили редкую бегающую под водой птицу

В нацпарке «Зюраткуль» заметили редкую птицу оляпку, которая может бегать под водой

На реке Большой Киалим в Челябинской области заметили редкую бегающую под водой птицу, оляпку. Она также известна как водяной воробей или водяной дрозд, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Птица занесена в региональную Красную книгу, а в нацпарке «Зюраткуль» она находится под особой охраной. Согласно оценкам экспертов, в горных районах области гнездится всего 40-60 пар оляпки.

Особенностью этой птицы служит то, что она умеет перемещаться под водой и петь. «Водонепроницаемость» оляпки объясняется тем, что ее перья покрыты толстым слоем жира, который не позволяет им намокнуть. Уши и нос птицы защищены специальной складкой, а глаза могут видеть и под водой.

Плавать водяные воробьи не умеют, зато могут нырять, задерживать дыхание на минуту и пробегать по дну два-три метра.

Отмечается, что некоторые представители этого вида предпочитают зимовать в теплых краях, однако некоторые остаются на Урале и селятся вдоль незамерзающих участков воды. Оляпки питаются насекомыми и рачками, а гнезда вьют в форме шара из мха, водорослей и травы.