Россияне встретили тигра на оживленной трассе

Россияне встретили амурского тигра на трассе между Владивостоком и Уссурийском

На Дальнем Востоке россияне встретили амурского тигра на оживленной автомобильной трассе. Видео встречи с хищником опубликовал центр «Амурский тигр» в своем Instagram-аккаунте.

Как рассказали в центре, местные жители заметили животное на дороге между Владивостоком и Уссурийском. На снятых ими кадрах видно, как тигр прогуливается по обочине. Когда к нему приближается автомобиль, он разворачивается и медленно скрывается в темноте.

По словам специалистов, появление хищника в таком месте необычно. «Большие транспортные артерии и многочисленные населенные пункты представляют для тигров трудно преодолимую преграду, которая, можно сказать, отсекает от основной тигриной популяции, обитающей на Сихотэ-Алине, отдельную юго-западную группировку», — пояснили в центре.

При этом там отметили, что некоторые самцы все же могут преодолевать данный участок в поисках самки.