Россияне спасли застрявшего в рукотворном болоте оленя

В Твери спасли оленя, который застрял в рукотворном болоте. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Как пояснили в ведомстве, утром 9 ноября жители тверского микрорайона Южный заметили в водоотстойнике местной ТЭЦ увязшего оленя. Выбраться самостоятельно животное не могло, поэтому россияне обратились к спасателям.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС добрались до оленя на лодке, набросили на него трос и начали тянуть животное к берегу. В результате ему удалось выбраться из воды. «Спасатели срезали веревку и отпустили животное», — рассказали в МЧС.

Там также поблагодарили жителей за своевременное сообщение о попавшем в беду олене. По словам представителей ведомства, активная гражданская позиция горожан помогла спасти животному жизнь.

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