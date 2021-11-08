В Бурятии спасли застрявшую между гаражами собаку Рыжулю

В Улан-Удэ волонтерка и спасатели помогли застрявшей между гаражами собаке

В Бурятии спасли собаку Рыжулю, застрявшую между гаражами. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в Улан-Удэ. Животное провело без еды и воды целую неделю, поэтому сильно исхудало. Местные жители обратились в фонд «Собака счастья». Волонтерка организации Оюна вызвала спасателей, а те при помощи домкрата сумели вызволить Рыжулю.

Собака была в сильном стрессе, поэтому сутки просидела в машине и отказывалась выходить. В настоящее время ей нашли дом с просторным вольером, где обитает еще одна собака.

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