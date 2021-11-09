Россияне спасли потеряшего пару раненого лебедя

Раненого лебедя, которого заметили под Нижним Новгородом, отправят на зиму в теплый вольер

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области спасли раненого лебедя, которого в преддверии морозов заметили на пруду. Птица не могла лететь и ходила, прихрамывая. Об этом пишет KP.RU.

Очевидцы рассказали, что заметили лебедя в селе Суроватиха. Дорогу к населенному пункту размыло дождями, поэтому проехать туда можно только на внедорожнике. Птицу увидела группа людей, катавшихся возле села на квадроциклах.

Утром 8 ноября на ее поиски выдвинулись специалисты. Они установили, что лебедь ручной и у него есть хозяин. В Нижегородской области птица живет порядка 15-17 лет. Оказалось также, что лебедь одинок: его пара улетела в другие края и потерялась.

«Этот лебедь когда-то, вероятно, получил травму. Он немного прихрамывает и плывет, гребя одной лапкой, и даже пытается куда-то перелететь», — рассказала пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Ольга Овсова. По ее словам, хозяин обещал поймать и вернуть птицу обратно, чтобы она переждала зиму в теплом вольере.

Ранее житель Омской области спас редчайшую краснокнижную неясыть, которая впоследствии стала звездой TikTok. В итоге короткие ролики с хищной птицей, которую назвали Серегой, покорили пользователей сети. Один из роликов с совой посмотрели 4,6 миллиона раз.