В Благовещенске появился центр реабилитации редких птиц

Центр реабилитации редких птиц появился в Благовещенске. Как уточняется на сайте правительства Амурской области, новый павильон располагается на территории Амурского биолого-туристического центра.

Одноэтажный объект, построенный на средства, выделенные Амурским филиалом WWF по инициативе областного управления по охране животного мира, рассчитан на семерых краснокнижных обитателей. Первых подопечных центр реабилитации примет уже весной. К этому времени планируется расширить павильон еще на три места, а также выполнить его внутреннюю и внешнюю отделку.

Согласно имеющимся планам, для птиц также будет создан искусственный водоем. «Наша территория это позволяет. Остается решить вопрос с финансированием», — рассказала директор Амурского биолого-туристического центра Ольга Сорокина.

Замначальника отдела Управления по охране животного мира Николай Степанов отметил, что новый центр будет оказывать помощь краснокнижным пернатым, получившим различные виды травм. Он указал, что в последние годы число конфликтных особей в регионе растет. «На сегодняшний день у нас насчитывается восемь таких пернатых, среди них дальневосточные аисты, даурский и черный журавли, колпица. Амурский биолого-туристический центр будет оказывать ветеринарное сопровождение, а также содержание и питание таких постояльцев», — добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что сотрудники заповедника «Курильский» заметили на острове Кунашир редкие виды птиц, в частности — особей, которые обычно встречаются в Канаде, Америке и Японии.