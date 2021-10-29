В Приморье заметили краснокнижного леопарда-новосела

В Приморском крае камеры зафиксировали взрослого дальневосточного леопарда в возрасте двух лет. Хищник оказался новоселом — его впервые заметили на этой территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу национального парка «Земля леопарда».

«На видео самка выходит на просторную видовую площадку с захватывающим видом на осенний лес. Она исследует местность, принюхивается к земле: это может говорить о том, что Leo 207F открыта для новых знакомств и готова к рождению котят», — рассказали в заповеднике.

Дальневосточный леопард — это наиболее самая редкая из крупных хищных кошек на планете. Вид занесен в Красную книгу.

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Земля леопарда» планируется установить пять новых станций для фотомониторинга за краснокнижными дикими кошками. Количество станций фотомониторинга на кластерном участке «Гамовский» будет увеличено до пяти.