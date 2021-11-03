На Южных Курилах заметили редких краснокнижных птиц

Сотрудники заповедника «Курильский» заметили на острове Кунашир редкие виды птиц, в частности — особей, которые обычно встречаются в Канаде, Америке и Японии. Об этом сообщается на сайте заповедника.

«Эти водно-болотные угодья — излюбленное место остановки мигрирующих птичьих стай, где птицы, останавливаясь во время пролета, кормятся и восстанавливают силы для дальнейшего путешествия. Здесь же расположен научный стационарный орнитологический маршрут протяженностью 15 километров», — говорится в сообщении.

Так, осенью сотрудники заповедника зафиксировали прилет сапсана, восточного болотного луня, орлана-белохвоста, черного коршуна, белолобого гуся, тулеса и других краснокнижных птиц.

Кроме того, в сообщении заповедника отмечается, что на Кунашир продолжают прилетать кулики, а также различные виды воробьиных и уток.

Ранее фотограф из Приморского края Иван Боровков снял осенний пролет птиц над озером Ханка. Ему удалось запечатлеть редчайшего японского журавля, считающегося вторым по малочисленности журавлем в мире.