На Камчатке начало возрождаться единственное крупное стадо диких оленей

В Кроноцком заповеднике завершился очередной этап исследования редких парнокопытных. Наблюдатели зарегистрировали много оленят, родившихся в этом году, сообщается на сайте заповедника.

Отмечается, что за 10 лет, несмотря на извержение вулкана Кизимен, выпадение пепла на зимние пастбища, животные смогли выжить и сохранить популяцию. При этом специалисты отмечают, что группировка все еще находится в критическом состоянии.

«Необходимо создать охранную зону Кроноцкого заповедника, в которую войдут ключевые местообитания диких северных оленей, их зимние пастбища, которые сейчас находятся за пределами особо охраняемой природной территории. Также одной из мер по сохранению вида может стать создание питомника», — сказал директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Петр Шпиленок.

Чтобы возобновить многолетний мониторинг состояния Кроноцко-Жупановской группировки, в сентябре и октябре сотрудники заповедника провели учет диких северных оленей. В сочетании с авиаучетными работами наземный мониторинг может дать комплексное представление о численности, половозрастной структуре и ключевых местообитаниях оленей в различные периоды года.