На Камчатке прошел экологический фестиваль «Море жизни»

На Халактырском пляже на Камчатке в субботу, 25 сентября, прошел экологический фестиваль «Море жизни». Об этом сообщает ИА «Кам 24».

Гости могли принять участие в квесте «Исследователь заповедных земель», организованном Ассоциацией особо охраняемых природных территорий Камчатки. Также участникам фестиваля предлагали пройти мастер-классы в экотематике. В рамках мероприятия прошел экозабег «Whale trail» в поддержку морских млекопитающих.

«В фестиваль мы стараемся вовлечь как можно большее количество людей, сделать его максимально привлекательным и модным, привлечь к этому детей, объяснить, что собой представляет защита природы и настоящая забота о ней. Из года в год мы будем стараться сделать этот праздник более массовым и более ярким», — рассказал ИА «Кам 24» губернатор Владимир Солодов.

В рамках мероприятия также провели конкурс талантов и конкурс детских костюмов, танцевальные мастер-классы, уроки от серферов и конкурс песчаных фигур от природного парка «Вулканы Камчатки». Гости праздника могли поучаствовать в раскопках или нарисовать океан. Кроме того, в серф-кафе был организован лекторий, в нем приняли участие и сотрудники Кроноцкого заповедника.