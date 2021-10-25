Медведи Кроноцкого заповедника на Камчатке будут взвешиваться самостоятельно

В Кроноцком заповеднике на Камчатке ученые решили прибегнуть к новому способу взвешивания медведей — они установили платформенные весы на берегу Курильского озера и перестанут взвешивать хищников самостоятельно. Об этом сообщает «Амур-Инфо».

Весы стоят на тропе, ведущей к месту нерестилища лососей, где медведи активно добывают рыбу. Устройство рассчитано на вес в тысячу килограммов, вес крупного медведя может достигать 600 килограммов.

С помощью весов ученые хотят определить, насколько сильно меняется масса тела медведей до периода активного рыболовства и после. Предполагается, что за сезон медведи набирают до 250 килограммов живого веса.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка «Мадагаскар» в Нижнем Новгороде подготовили бурых медведей к зимней спячке, составив для них специальный калорийный рацион. Персонал также готовится обустраивать берлоги с помощью еловых веток, сена и соломы.