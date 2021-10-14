Власти Челябинска решили поместить в зоопарк бродящих по улицам медведей

В зоопарк в Челябинске решили привезти двух медведей, которые бродили вблизи горнолыжного центра «Банное» в поисках еды. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Instagram.

«На прошлой неделе у нас появился шанс спасти жизни двух медвежат. Прислали видео: мишки бродят в окрестностях горнолыжного центра "Банное". Видимо, остались без матери, искали себе еду. Выжить зимой в окружающей среде без защиты и корма у них шансов нет», — написал он.

По словам Текслера, он поручил разработать спасательную операцию, в которой участвовали экологи, специалисты зоопарка и добровольцы. С их помощью удалось найти одного из медведей, второго разыскивают.

Губернатор напомнил, что недавно в Челябинском зоопарке умышленно отравили двух медведей, и он внимательно следит за этой историей. Он также предложил выбрать имена новым будущим постояльцам зоопарка. Сейчас там проживают два гималайских медведя — Харитон и Алиса, а также бурая медведица Бусинка.