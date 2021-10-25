В нижегородском зоопарке медведей подготовили к зимней спячке

Сотрудники нижегородского зоопарка «Мадагаскар» подготовили к зимней спячке бурых медведей. Для животных составили специальный калорийный рацион, благодаря которому они смогут «наесть жирок» на предстоящую зиму. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Кроме того, персонал зоопарка готовится обустраивать берлоги с помощью еловых веток, сена и соломы. Отмечается, что подготовкой жилья медведей к зиме могут заниматься только те люди, которым звери доверяют. Чужаки могут сбить их сонное настроение.

Как уточняет канал, пробуждение медведей будет зависеть от температуры воздуха. Как правило, они ложатся спать зимой, а просыпаются в марте. Хотя могут прозимовать в берлоге и до апреля.

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