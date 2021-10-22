В Дагестане пройдет Всероссийская акция «Вода России»

Волонтеры Махачкалы очистят пляж на берегу Каспия в рамках акции «Вода России»

В Республике Дагестан пройдет Всероссийская акция «Вода России», организованная Минприроды страны. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Мероприятие состоится 23 октября на берегу Каспийского моря в Махачкале, в микрорайоне Турали. Волонтеры очистят пляж в устье реки Черкес-озень с применением технологии раздельного сбора мусора.

Отмечается, что акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (входит в Нацпроект «Экология») восьмой год подряд. За семь лет к ней присоединились более 6,6 миллиона человек в 85 субъектах страны.

В мероприятии примут участие замминистра природных ресурсов России Сергей Ястребов, вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц, врио главы минприроды республики Рахман Гамидов, идеолог и создатель акции «Вода России», директор Центра развития водохозяйственного комплекса минприроды России Илья Разбаш, а также постоянный амбассадор акции «Вода России» актриса Юлия Михалкова.

После уборки побережья для волонтеров будет организован концерт.

В сентябре в Ульяновске прошла акция «Дни чистой Волги». Жители города поучаствовали в сборе мусора на территории между двумя мостами — Императорским и Президентским.