Дагестанского журналиста наградили за статью о сохранении межнационального мира

Дагестанский журналист газеты «Районну яшаву» Багавутдин Самадов стал лауреатом регионального конкурса на лучшую публикацию по вопросам сохранения межнационального мира и этнокультурного развития народов республики. Об этом сообщает портал «Мирмол».

Конкурс проводился министерством по национальной политике и делам религий Дагестана. Самадов занял на нем третье место, его публикация была посвящена дружбе и добрососедству между башкирским и кумыкским народами. Награждение состоялось 21 октября. Организаторы конкурса отметили, что на участие в нем было подано большое количество заявок.

Ранее в октябре сообщалось, что студентка Псковского колледжа искусств Ольга Зинина стала одной из победительниц всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров», прошедшего в Дербенте.