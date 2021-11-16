На Камчатке займутся защитой морских млекопитающих

К лету 2022 года возле полуострова Шипунский и мыса Кекурный создадут «Восточно-Камчатский» заказник для защиты морских млекопитающих. О планах по сохранению популяции животных и ресурсной базы заявили в пресс-службе Камчатского края, пишет «Интерфакс».

«Создание федерального заказника "Восточно-Камчатский" нацелено на сохранение популяции морских млекопитающих, более точный учет их количества и выработку мер по сохранению их популяции», — говорится в сообщении губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Согласно плану проекта, заказник займет акваторию шириной минимум в три мили у полуострова Шипунский и мыса Кекурный, по аналогии с действующей охранной зоной Кроноцкого заповедника. Научное сообщество предложило осуществить поэтапное создание особо охраняемой природной территории, чтобы иметь возможность дополнительно изучить влияние добычи водных биоресурсов на морских млекопитающих.

Солодов пояснил, что тема сохранности разнообразия животного мира поднималась и раньше. Так, заказник нужен для защиты популяций краснокнижных морских млекопитающих: сивуча, калана, антура, горбатого кита, японского гладкого кита, плотоядной касатки и обыкновенной морской свиньи.

Ранее в ноябре сообщалось, что на Камчатке начало возрождаться единственное крупное стадо диких оленей. Так, в Кроноцком заповеднике завершили очередной этап исследования редких парнокопытных — наблюдатели зарегистрировали много оленят, родившихся в этом году.