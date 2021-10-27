Россияне массово устремились в одно место на Камчатке

В 2021 году российские путешественники массово устремились в знаменитую Долину гейзеров на Камчатке — турпоток в одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире вырос на 60 процентов и достиг исторического максимума. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы имеем значимые результаты по итогам туристического сезона. Турпоток (...) вырос на 60 процентов — с пяти до восьми тысяч. (...) В следующем году в тестовом режиме будет открыт кольцевой туристический маршрут — Петропавловск — Мильково — Долина гейзеров — Жупаново», — отметил вице-премьер.

Также он отметил, что Минприроды выделило деньги на создание дополнительных вертолетных площадок в Долину гейзеров. Кроме того, к следующему туристическому сезону планируется завершить строительство новых гостевых домов, троп и соответствующей инфраструктуры для путешественников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его задела фраза курирующего туризм Чернышенко, который заявил, что турпоток в Долину гейзеров увеличить нельзя, потому что туристы там «все вытопчут». Позднее вице-премьер слетал на Дальний Восток, чтобы на месте разобраться с развитием туристического потенциала Камчатки, и выяснил, что турпоток в Долину гейзеров можно увеличить без воздействия на природу. В мае Чернышенко говорил, что уже в этом году он может вырасти на 20 процентов.