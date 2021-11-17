Названа самая смешная фотография дикой природы 2021 года

Стал известен победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2021 (CWPA). Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе комитета CWPA.

Самой забавной фотографией дикой природы в 2021 году стал снимок под названием «Ой!» (Ouch!), на котором изображен сидящий на проводе самец обезьяны. Кадр был сделан Кеном Дженсеном (Ken Jensen) в Китае во время семейного отдыха в 2016 году.

По словам фотографа, на самом деле в тот момент самец вел себя агрессивно, однако удачный момент превратил в снимок в шедевр. «Внимание, которую моя работа получила за последние несколько месяцев, было невероятным. Это такое прекрасное чувство —знать, что твой снимок заставляет людей улыбаться по всему миру и помогает поддерживать мероприятия по сохранению и защите природы», — поделился Дженсен.

Главным приз — недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении. Также Дженсен стал обладателем уникального трофея ручной работы, сумки для фотоаппарата и других сувениров. Приз зрительских симпатий достался достался фотографии Джона Спирса за его изображение голубя с листом на голове.

Всего в этом году жюри конкурса рассмотрело более 7000 заявок и выбрало 42 финалиста. За победу также боролись танцующие медведи, сварливый пестрый скворец, хихикающий тюлень и другие животные.

Международный конкурс смешных фотографий животных был учрежден в 2015 году фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, которые с юмором хотели способствовать сохранению дикой природы. Цель ежегодного конкурса – не только повышение осведомлённости о мире дикой природе, но и ее сохранение. В этом году 10 процентов от общей чистой выручки от конкурса в этом году будет направлено в организацию «Спасем диких орангутанов», которая работает с приматами в национальном парке Гунунг-Палунг на Борнео.