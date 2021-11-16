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Юрий Дудь прогулялся по Костроме и показал красоты города в блоге

Блогер Дудь прогулялся по Костроме и показал красоты города в последнем выпуске «вДудя»
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Кадр: вДудь / YouTube

Российский блогер и журналист Юрий Дудь посетил Кострому и показал красоты города в последнем выпуске программы «вДудь» на YouTube. Фото с ним выложила местная жительница Катя Константинова в своем Instagram-аккаунте.

«Повернуть на тихую улочку и встретить там Дудя», — подписала девушка снимок.

В комментариях она уточнила, что Дудь снимал в тот день рекламную интеграцию для своего блога. В последнем выпуске он рассказал о костромских торговых рядах — единственном сохранившимся торговом комплексе такого формата. «По сути, это огромный старинный торговый центр. Мы пригнали сюда, чтобы, во-первых, показать всю эту красоту, а во-вторых, чтобы поговорить про место, где можно купить почти все, что угодно, в 2021 году», — отметил блогер в своем ролике на на YouTube.

Юрий Дудь регулярно путешествует по малым городам России, где снимает свои выпуски. Ранее он рассказал о фестивале стрит-арта «Один за всех», который проходит в Иркутской области. Он поделился в аккаунте несколькими работами, созданными в Братске в рамках фестиваля. Само мероприятие блогер назвал «отличным примером того, что даже небольшими ресурсами жизнь вокруг можно делать чуть интереснее».

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